Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een zorgverlener in beginsel niet vervolgen als door ‘code zwart’ iemand niet op de intensive care opgenomen kon worden en daarom aangifte is gedaan. Er is dan namelijk sprake van een noodtoestand. Dat staat in een brief van het OM, die is gepubliceerd op de site van de Inspectie Gezondheidszorg.