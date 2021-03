Elektronicaketens MediaMarkt en Saturn schrappen tot wel 1000 banen in Duitsland. Die arbeidsplaatsen verdwijnen in de periode tot en met het najaar van 2022. Daarnaast sluiten de twee winkelketens, die beide onder moederbedrijf Ceconomy vallen, dertien van de 419 vestigingen op de Duitse thuismarkt. Dat staat in een brief die persbureau DPA heeft ingezien.