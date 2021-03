Beleggers op Wall Street lijken de nieuwe investeringsplannen van de Amerikaanse president Joe Biden goed te ontvangen. De belangrijkste graadmeters in New York stonden in de eerste handelsminuten op winst. Daarnaast ging de aandacht uit naar het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Dat rapport loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid op vrijdag.