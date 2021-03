Jonge activisten teleurgesteld na klimaatoverleg met Timmermans

De internationaal bekende Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en drie jonge medestanders zijn teleurgesteld over het overleg dat ze met Frans Timmermans hebben gehad over het Europese landbouwbeleid, zeggen ze. De voor klimaat verantwoordelijke vicevoorzitter van de Europese Commissie heeft laten weten dat hij de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nog een kans geeft en de commissie de voorstellen niet terugtrekt, zoals de activisten willen.