De 32-jarige Floris van der B. wordt verdacht van een moordpoging op een medewerkster van de Oostvaarderskliniek in Almere. Hij heeft haar volgens de officier van justitie proberen te vermoorden door met een mes in haar hoofd en nek en longstreek te steken. Van der B. ontkent dat hij de bedoeling had de sociotherapeut te doden, zei hij woensdagmiddag in de rechtbank in Lelystad.