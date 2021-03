Britse koningin voor het eerst weer op pad voor werk dit jaar

De Britse koningin Elizabeth is voor het eerst dit jaar voor een publiek evenement op pad gegaan. Ze kon de kasteelpoort weer uit dankzij de nieuwe versoepelingen van coronamaatregelen. De 94-jarige vorstin bleef vooralsnog dicht in de buurt van haar Windsor Castle en ging naar het 6 kilometer verderop gelegen luchtmacht-monument in Runnymede ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Koninklijke Australische Luchtmacht. Elizabeth II is ook koningin van Australië.