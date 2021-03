Politie en gemeenten gaan bekeuren bij drukte in parken

Politie en gemeenten gaan strenger optreden tegen de massale drukte en het alcoholgebruik in stadsparken. Dinsdag zijn op diverse plaatsen in het land parken leeggeveegd door de politie. Als het vanaf woensdag weer te druk wordt, volgen bekeuringen. „Het is heel erg onverantwoord om samen te klitten”, vindt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Daar zochten grote groepen jongeren elkaar dinsdag met drank en hapjes op in het Sonsbeekpark.