De sancties die de Verenigde Staten hebben ingesteld tegen Huawei pakken desastreus uit voor de Chinese tech-onderneming. Het bedrijf zag voor het eerst in de geschiedenis de omzet dalen. Dit nadat de VS het gebruik van Huawei-componenten in communicatie- en netwerkapparatuur heeft verboden. Eerder werden luchtvaartmaatschappijen al verplicht apparatuur van Huawei te vervangen.