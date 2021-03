Het aantal meldingen door particuliere beleggers over mogelijke misleiding of oplichting door buitenlandse beleggingspartijen is sinds 2019 enorm gegroeid. Waar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot 2018 jaarlijks ruim een handvol meldingen kreeg, zijn dat inmiddels honderden signalen over dubieuze praktijken.