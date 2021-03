Ørsted en Zeeuws-Belgische haven plannen groene waterstoffabriek

Het Deense energiebedrijf Ørsted wil een enorme duurzame waterstoffabriek bouwen in Zeeland. Daarmee moet de industrie in North Sea Port, het havengebied van Vlissingen, Terneuzen en Gent, van waterstof worden voorzien zodat die kan verduurzamen. Onder meer staalbedrijf ArcelorMittal, kunstmestproducent Yara, chemiebedrijf Dow Chemical en olieraffinaderij Zeeland Refinery zitten in dat gebied en gebruiken grote hoeveelheden energie voor hun productie.