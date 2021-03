Coronaminister Hugo de Jonge noemt de berichtgeving over een deal die Nederland misliep met Halix „onzinnig”. Volgens hem heeft Nederland heus „de rode loper uitgerold” toen de Leidse fabriek het kabinet vroeg om een investering, maar was daar al snel „geen behoefte aan”. Bovendien had zo’n investering niet betekend dat Nederland meer vaccins zou krijgen, meent de minister. „We hebben namelijk gewoon de afspraak met AstraZeneca.”