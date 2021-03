Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stopt tijdelijk met de beoordeling van ongeveer 1500 schademeldingen. Het IMG twijfelt namelijk over de onafhankelijkheid van haar eigen schadebeoordelaars; circa 10 tot 15 procent van de onlangs afgehandelde adviesrapporten wijkt sterk af van eerdere adviezen over gebouwen in dezelfde omgeving.