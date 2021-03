Grondwaterstand in delen Nederland ‘verre van ideaal’

De grondwaterstand in het zuiden en oosten van het land is „verre van ideaal”, ondanks een vrij natte winterperiode en tal van maatregelen om water langer in de bodem vast te houden. Waterschappen in Brabant beslissen deze week of er in sommige gebieden al een sproeiverbod moet komen, aangezien er de komende weken niet veel regen wordt verwacht. Ook in Midden- en Noord-Limburg en op de Veluwe is de grondwaterstand in de winter niet goed genoeg hersteld.