‘Nieuw kabinet moet werk maken van afbouw coronasteun’

Het nieuwe kabinet doet er verstandig aan de coronasteunpakketten geleidelijk af te bouwen, ook als onverhoopt blijkt dat nieuwe coronavarianten of andere tegenvallers het herstel van de economie in de weg kunnen zitten. Volgens het Centraal Planbureau is er meer financiële ruimte dan eerder voorzien omdat de klap van de coronacrisis tot nu toe meevalt ten opzichte van eerdere ramingen. De overheidsinstantie adviseert de politiek niet om de volledige ruimte te gebruiken, maar keuzes te maken.