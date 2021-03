Na de bloemen volgt meteen een beladen politiek debat

Meteen na de feestelijke installatie van de nieuwe Tweede Kamer wacht een bijzonder en politiek beladen debat over de mislukte verkenning. VVD’er Annemarie Jorritsma en D66’er Kajsa Ollongren moeten uitleg geven over enkele omstreden aantekeningen op een notitie die per ongeluk is uitgelekt. De Tweede Kamer is verontwaardigd over de opmerkingen, vooral die over CDA’er Pieter Omtzigt. Het vertrouwen is geschaad en pas als er openheid is, kan worden gewerkt aan het herstel daarvan, vinden partijen.