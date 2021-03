De aankondiging van Volkswagen om het bedrijf in de Verenigde Staten te laten omdopen tot Voltswagen, is zoals velen al vermoedden een 1 aprilgrap, heeft nu ook een woordvoerder van de Duitse autobouwer toegegeven. De naam Voltswagen was een knipoog naar de ambitie van Volkswagen om de markt voor elektrische auto’s te veroveren.