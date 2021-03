De Tweede Kamer wil opheldering van zorgminister Hugo de Jonge over het niet doorgaan van financiële steun aan Halix in Leiden, vorig voorjaar. Dat bedrijf is betrokken bij de productie van het AstraZeneca-vaccin. Mogelijk had Nederland eerder en over meer vaccins kunnen beschikken als er meer moeite was gedaan om te investeren in de opschaling van de Halix-productie, stelt de oppositie.