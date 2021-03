Het is nog niet zeker of het debat over de mislukte verkenning woensdag doorgaat. D66’er Kajsa Ollongren hoort pas woensdagochtend de uitslag van haar coronatest, zegt haar persoonlijk medewerker. Als blijkt dat ze nog steeds corona heeft, gaat het debat waarschijnlijk niet door. De Tweede Kamer heeft geen voorzieningen getroffen voor een digitale deelname aan het debat, aldus een woordvoerster van het parlement.