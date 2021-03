‘Basis voor Chinese invloed gelegd, maatregelen nodig’

Hoewel de Chinese overheid en de Chinese Communistische Partij (CCP) nog niet heel veel invloed in ons land hebben, is daarvoor al wel een basis. Het is daarom zaak om nu al maatregelen te nemen om die invloed, uitgeoefend op en via de Chinese gemeenschap in ons land, binnen de perken te houden. Dat staat in het rapport China’s invloed en de Chinese gemeenschap in Nederland van Frank Pieke van het LeidenAsiaCentre en de universiteit in Leiden.