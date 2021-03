Franse justitie zint op miljoenenboete voor IKEA wegens spionage

Als het aan de Franse justitie ligt moet IKEA 2 miljoen euro boete betalen in het spionageschandaal dat eerder aan het licht kwam. Ook willen de openbaar aanklagers een celstraf voor een voormalig directeur voor zijn rol in het spionageschandaal. De Franse justitie beschuldigt de Franse tak van het meubelconcern ervan een ‘spionagesysteem’ te hebben gerund. Zo zouden privédetectives en politiemensen zijn ingeschakeld om privégegevens over medewerkers en sollicitanten te verzamelen. Ook zouden de agenten vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan het bedrijf.