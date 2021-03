Partijen eisen uitleg van verkenners, maar willen ook spelregels

De Tweede Kamer wil woensdag in het debat met de vorige verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren vooral proberen te achterhalen hoe de opmerking over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tot stand is gekomen. In het per ongeluk uitgelekte memo stond achter zijn naam: functie elders. De excuusbrief die beiden al schreven naar de Kamer - en waarin ze de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen - is niet voldoende, zeggen onder meer PvdA en GroenLinks.