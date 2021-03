Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid ziet de wijze waarop mensen op de GGD XL-priklocatie in Breda worden gevaccineerd als voorbeeld van hoe dat ook elders in Nederland zou moeten. „We gaan daar in het land van profiteren. Het is een mooi voorbeeld van hoe je via logistiek maximale efficiëntie bereikt”, zei hij dinsdag tijdens een werkbezoek.