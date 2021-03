Een 46-jarige man uit Den Haag is dinsdagmiddag door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken omdat hij met een laserpen in de ogen van een politieman heeft geschenen. Die politieman bestuurde op zondag 14 maart een ME-bus tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld.