De industrie en de bouwsector zullen de komende tijd last krijgen van hogere kosten door het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal. Ook nu de Ever Given weer is vlotgetrokken, gaan de kosten nog omhoog, menen economen van ABN AMRO. Ook winkels hebben last van de opstopping en vertragingen. Als bepaalde producten niet op tijd arriveren, worden ze moeilijker te verkopen.