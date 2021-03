De Europese Unie loopt inkomsten uit invoerheffingen mis omdat de lidstaten de douanecontroles verschillend aanpakken. Kwaadwillende importeurs kunnen douanerechten ontwijken door hun spullen in te klaren op plaatsen waar de douane minder vaak of minder selectief controleert, constateert de Europese Rekenkamer in een rapport. De controlerende instantie dringt aan op geharmoniseerde douaneprocedures in de EU-landen.