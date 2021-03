Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag zeven jaar celstraf geëist tegen de 21-jarige Marouane T. voor betrokkenheid bij het gooien van een handgranaat tegen de woning van de zoon van een bedreigde directeur van fruitbedrijf De Groot in Hedel. Ook is de verdachte betrokken bij het bedreigen van de man, zo is door de officier van justitie uiteengezet bij de rechtbank in Arnhem.