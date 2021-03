In twee huizen en een bedrijfspand in de omgeving van Almelo hebben de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA dinsdag negentien vogels in beslag genomen. De putters waren waarschijnlijk illegaal in het wild gevangen om ze door te verkopen. Twee dieren waren dood. Er is een levendige handel in vogels, aldus de NVWA.