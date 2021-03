Oostenrijk onderhandelt met Rusland over de koop van een miljoen doses van het Russische Spoetnik-V-vaccin. De eerste 300.000 doses zouden al in april geleverd kunnen worden. Bondskanselier Sebastian Kurz heeft dit bevestigd. Volgens hem mogen „geopolitieke oogkleppen” geen hindernis vormen bij de vaccinaties. „Het enige wat telt, is of het vaccin werkt en veilig is, en niet waar het vandaan komt.”