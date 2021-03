Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, zegt niet schuldig te zijn aan het negeren van een vordering van de politie tijdens een een demonstratie in Den Haag. Hij zat al in de arrestantenbus toen de politie op de Hofweg de demonstranten vorderde de protestmanifestatie te beëindigen, zei Engel dinsdag bij de politierechter in Den Haag.