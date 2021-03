Tegen de buschauffeur die begin vorig jaar in Bussum een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, is dinsdag 240 uur taakstraf en een jaar rijontzegging geëist. Bij het ongeval kwam een zwangere vrouw om het leven. „Het leek wel of de bus op hol sloeg”, zei de chauffeur dinsdag in de rechtbank in Lelystad over het ongeval.