AVROTROS gaat een dramaserie maken over het verkiezingsjaar 2002, toen de opkomst van Pim Fortuyn de gevestigde partijen opschrikte. De hoofdrol in Het jaar van Fortuyn wordt gespeeld door Jeroen Spitzenberger, die de flamboyante LPF-politicus vertolkt. Ramsey Nasr speelt de rol van PvdA-lijsttrekker Ad Melkert, die als beoogd opvolger van premier Wim Kok de grote opponent van Fortuyn was.