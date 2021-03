De Italiaanse premier Mario Draghi en zijn vrouw zijn dinsdag in Rome ingeënt met de eerste dosis van een coronavaccin, meldt zijn woordvoerder. Ze zijn allebei 73 jaar oud en kregen het AstraZeneca-vaccin, waarvan de toediening in Italië en andere Europese landen eerder deze maand enkele dagen werd gestaakt vanwege zorgen over de veiligheid.