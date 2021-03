Een van de mannen die wordt verdacht van betrokkenheid bij het plegen van aanslagen bij (oud-)medewerkers van fruitbedrijf De Groot in Hedel, ontkent dat hij er een rol in heeft gehad. Volgens de man was hij alleen maar de chauffeur. De 20-jarige Ben A. is een van de zeven verdachten die dinsdag voor de rechtbank in Arnhem moet verschijnen in een pro-formazitting.