Amsterdam roept Eerste Kamer op kraakwet niet te steunen

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam roept samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) de Eerste Kamer op om dinsdag tegen de aanscherping van het kraakverbod te stemmen. Volgens de zogenoemde driehoek levert deze initiatiefwet, die in december door de Tweede Kamer werd aangenomen, juist het tegengestelde op van wat het beoogt. Zo leidt het voorstel tot het niet effectief handhaven van het kraakverbod, lost het leegstand niet op en wordt de ontruimingstermijn langer, staat in een brief aan de Senaat.