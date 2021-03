‘Britse oud-Premier Cameron onder vuur voor banden met Greensill’

De Britse oud-premier David Cameron wordt mogelijk onderzocht vanwege zijn banden met de Australische financier Lex Greensill, wiens bedrijf deze maand ten onder ging. Greensill zou een onbetaalde maar invloedrijke rol in het hart van de regering hebben gehad, jaren voordat hij Cameron als adviseur in dienst nam en hem gebruikte om bij het begin van de pandemie bij hoge ministers te lobbyen, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.