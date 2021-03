Veel eten is vaak nog te zout, te zoet of te vet. Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek. Volgens de bond heeft het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (2014-2020), dat voeding gezonder moest maken, erg weinig opgeleverd. De bond vindt dat het toekomstige kabinet veel ambitieuzer moet zijn in het aanpakken van te veel zout, suiker en verzadigd vet in voedingsmiddelen.