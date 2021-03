Bij een recyclingbedrijf in het Botlekgebied bij Rotterdam brak dinsdagmorgen vroeg brand uit in een schroothoop. De bluswerkzaamheden leidden volgens de veiligheidsregio tot stankklachten in de wijde omgeving. Er kwamen meldingen van een metaalachtige geur uit onder meer Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam-Airport.