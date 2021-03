Klachten over etnisch profileren moeten serieuzer worden genomen, anders zorgt het voor een groep cynische burgers die geen vertrouwen meer heeft in de overheid, waarschuwt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een interview met het AD. Mensen die zich etnisch geprofileerd voelen, dienen daar vaak geen klacht voor in omdat ze het gevoel hebben dat dat toch geen zin heeft.