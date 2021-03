Veiligheidsberaad rekent op concreet openingsplan over twee weken

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio rekent erop dat er over twee weken een concreet plan is voor de heropening van de maatschappij. De burgemeesters willen dat er dan een routekaart is met betrouwbare informatie over versoepelingen. „We hebben niks aan een routekaart die bij een tegenvaller weer aangepast moet worden. Het moet nu helder zijn”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen.