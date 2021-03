Eerste prik beschermt 80 procent bij Pfizer/BioNTech en Moderna

Wanneer iemand een enkele prik van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna krijgt, daalt de kans op besmetting met het coronavirus al met 80 procent. De tweede inenting verhoogt de bescherming naar 90 procent. Dat concludeert de Amerikaanse versie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben het effect van de vaccins op 3950 proefpersonen bestudeerd.