De hoofdindex op de Amsterdamse beurs is maandag net onder de 700-puntengrens gesloten. De AEX-index doorbrak die grens gedurende de handelsdag wel even, voor het eerst sinds 2000, maar zakte er al vrij snel weer onder. Ten opzichte van vrijdag was er wel een kleine winst. Ook andere Europese beurzen eindigden overwegend in het groen.