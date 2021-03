Het in het Suezkanaal vastgelopen containerschip Ever Given is los. Nadat maandagochtend de achtersteven van het schip loskwam, is nu ook de voorkant los. Ooggetuigen melden aan persbureau Reuters dat het schip op eigen kracht onderweg zou zijn, maar volgens berger Boskalis wordt het schip weggesleept. Ook de rest van het scheepvaartverkeer komt weer op gang, volgens de kanaalautoriteit.