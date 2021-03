De rechtbank heeft maandag de 38-jarige Marcel D. vrijgesproken van het geven van de opdracht om drugshandelaar Wout Sabee te liquideren. Ook sprak de rechtbank D. vrij van een eerdere, mislukte aanslag op het leven van Sabee. Volgens de rechtbank is het bewijs tegen D. niet stevig genoeg. De 70-jarige Sabee werd in juni 2016 bij zijn huis in De Meern doodgeschoten.