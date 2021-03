Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de rechtbank in Maastricht laten weten meer dan 2 miljoen euro aan criminele verdiensten te willen afpakken van de verdachten in de Limburgse Bandidoszaak. Het OM maakte de ontnemingsvordering bekend tijdens de eerste van vijftien zittingsdagen die zijn uitgetrokken voor de rechtszaak.