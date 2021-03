‘Opstopping Suezkanaal kan nog maanden voor problemen zorgen’

De problemen als gevolg van de opstopping in het Suezkanaal door het vastzittende containerschip Ever Given kunnen nog „weken tot maanden” gaan duren, zegt de Rotterdamse containerterminal ECT. Dat komt omdat er straks, wanneer schepen weer door het Suezkanaal kunnen, waarschijnlijk veel schepen tegelijk op Rotterdam afkomen. De containerterminal is inmiddels druk bezig met het treffen van voorbereidingen op de aanstaande drukte.