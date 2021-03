Een nieuwe machine die aan een ei kan merken of er een haantje of een hennetje uit zal komen, heeft er volgens de universiteit van Leiden inmiddels toe geleid dat er al 150.000 eieren met een hennetje zijn geselecteerd om uit te laten broeden. De eieren met de haantjes worden niet uitgebroed, waardoor deze ‘overbodige’ beestjes niet meer in bijvoorbeeld de kuikenverhakselaar belanden of worden vergast.