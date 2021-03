Maaltijdbezorger Deliveroo is bij de beursgang in Londen minder waard dan waar het bedrijf in eerste instantie op had gehoopt. Dat verschillende beleggers bezwaar maken tegen de wijze waarop het bedrijf met zijn bezorgers omgaat, lijkt de waarde van de onderneming geen goed te doen. Ook de structuur van het bedrijf, waarbij verschillende stemklassen gaan gelden, roept vraagtekens op.