Een mediabedrijf blijft een vreemde eend in de bijt van ondernemingen. Het is een van de weinige bedrijven met twee kapiteins op één schip. Je hebt een directie -met onze directeur Cornell Heutink aan het roer- en je hebt een hoofdredactie. De directie is verantwoordelijk voor alles rond de kanalen -papier, website- die we kennen om onze artikelen te verspreiden. De hoofdredactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen.