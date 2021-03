De vrouw die de Amerikaanse oud-president Barack Obama als zijn grootmoeder beschouwde, is maandag op 99-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Kisumu in Kenia. Haar dochter Marsat Onyango heeft dat gemeld. Volgens een woordvoerder van de familie voelde de bejaarde vrouw zich al een week niet lekker, maar was ze negatief getest op het coronavirus.