De reddingsoperatie om het vastgelopen schip in het Suezkanaal vlot te trekken wordt maandagochtend naar verwachting rond 11.30 uur hervat. De achtersteven van het schip is al losgetrokken. Dat was volgens maritiem dienstverlener Boskalis, die een bergingsteam heeft gestuurd om te helpen bij de klus, het makkelijkste deel van de operatie. Het lostrekken van de voorkant van het schip is het moeilijke tweede deel.